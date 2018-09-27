Başkan Özaltun, hemşehrileriyle buluştu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçede yaşayan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ilçenin tanınmış ve ileri gelen insanlarının bir bölümüyle düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Özaltun, toplumun her kesimiyle çeşitli zamanlarda düzenledikleri toplantılarla buluştuklarını belirterek, bu toplantılarda istişare ettikleri hemşerilerinin dert ve sorunlarını dinlediklerini, taleplerini aldıklarını söyledi. Özaltun, şehrin tanınmış ve ileri gelen insanlarıyla buluşmaya yönelik toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti. Konuşmasında bir araya geldikleri kesim arasında bölgede faaliyet gösteren esnaf, iş dünyası ve sanayicilerin de olduğunu dile getiren Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak onlara da her türlü katkı ve desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin en temel sorunlarından birisi olan işsizlik konusunu Beyşehir'de en aza indirebilmek adına bu destek ve katkıyı verdiklerini dile getiren Özaltun, “Başta mermer ve av tüfeği olmak üzere birçok ürünün üretildiği Organize Sanayi Bölgemiz ile Üzümlü ve Huğlu gibi mahallelerimizden gelen talep ve isteklerle ilgili Belediye olarak tüm imkanlarımızı hizmet noktasında bugüne kadar hep seferber ettik. Organize Sanayimizin bugünkü konumuna gelmesi için 4 milyon liralık parayı bu bölgede yürütülen çalışmalar için harcarken, Üzümlü Mahallemizde küçük sanayi sitesinin yapılması adına iş makinelerimizi topyekün seferber ettik. Huğlu Mahallemizde yine üretimin daha iyi noktalara gelmesi adına sunduğumuz her türlü katkı ve desteklerin amacı aslında; Beyşehirimizi başta savunma sanayisi olmak üzere hangi kalemde üretim oluyorsa ülkemizde ses getiren bir yer haline getirebilmekti. 4,5 yıl önce geldiğimiz kürsülerde konuşurken Beyşehir'in Türkiye'de üretilen av tüfeklerinin yüzde 75'ini, dünyada ise yüzde 25'ini üreten bir bölge olduğunu söylerdik. 4,5 yıl sonrasına geldiğimizde ise bugün gönül rahatlığıyla artık sadece yivsiz av tüfeği üretimini değil, Türkiye'nin ilk milli piyade tüfeği olan MPT-76'ının iki önemli parçasının bölgemizde üretilmeye başlandığını, bölgemizdeki fabrikaların yivli av tüfeği üretimine başlayacak olmalarını konuşuyor hale geldik. Esas hedefimiz ise; izin verilirse ‘tank da üretebiliriz' diyoruz. Biz bu süreçte; birçok amaç ve hedefimize ulaştığımızı söyleyebiliriz. Savunma sanayisine üretim konusunda bölgemizin bugün geldiği noktayı hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu noktalara gelebilmek için defalarca Ankara'ya gittik, defalarca şunları dile getirdik; Allah korusun herhangi bir olumsuzlukta, olası savaşta dışa bağımlılıktan kurtulmak için, milli silahlara sahip bir ülke olmamız gerektiğine vurgu yaptık, yerli ve alternatif üretimin önemine dikkat çektik. Son dönemde ASELSAN artık bizim medar-ı iftiharımız olan bir kurum haline geldi. Ve bu iftiharımız, Konya'da bir şirket kuruyor. Şirketin yüzde 51'i ASELSAN'a ait, yüzde 49'u ise değişik firmalara ait. Bu yüzde 49'luk orana Huğlu ve Üzümlü mahallelerimiz de dahil oluyor. Yönetim kurulunda da Beyşehir'de av tüfeği üretimi yapan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifimizin başkanı da yer alıyor” diye konuştu.

Toplantıda, Beyşehir'e son 4,5 yılda yapılan Belediye hizmetlerinin yanı sıra, ilçeye kazandırılan devlet yatırımlarından da söz eden Özaltun, Konya'da 28 taşra ilçesi içerisinde yatırım noktasında adet bazında son 4,5 yıl ile ilgili olarak sıralama yapıldığında birinciliğin Beyşehir'e ait olduğunu görmenin kendilerini de çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Başkan Özaltun, konuşmasının ardından katılımcıların dile getirdiği konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.