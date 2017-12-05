Başkan Özaltun, kaldırım işgallerine son verilmesi çağrısında bulundu

Meclis toplantısında Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere eğitim veren iki farklı okulda düzenlenen etkinliklere katılarak engelli çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Özaltun, “Şunu gördük, zaten bunu biliyorduk ama bir kez daha engelli çocuklarımızla birlikte olunca bunun farkına varıyoruz. Zira gerçekten şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz sağlığımıza ne kadar şükretsek azdır. Aslında, sadece 3 Aralık’ta değil, her gün dünya Engelliler Günü kutlanmalı. Bu anlamda tüm engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmasında, sözü ilçe merkezinde son dönemde sorun haline gelen kaldırım işgallerine getiren ve özellikle Beyşehir’de yaşayan engellilerden de bu işgallerin önüne geçilmesi konusunda gelen yoğun taleplere dikkat çeken Özaltun, “Beyşehir’in sokaklarında dolaştığımızda, özellikle bedensel engelli kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde ya da bizzat makama gelerek bizlere diyorlar ki, ‘Başkanım lütfen şu kaldırımların işgaline bir son verin artık‘. Bu talep tabi sadece onlardan da gelmiyor. Toplumun tüm kesimi bundan muzdarip. Şimdi düşündüğünüz zaman, kaldırım işgali yapan da, işgali şikayet eden de aynı memleketin insanı. Beyşehir merkezde kaldırım işgali yapan esnaflarımızdan özellikle istirham ediyorum, lütfen engelli kardeşlerimizin hatırına bu işgale bir son verin, bundan vazgeçin. Çünkü, o kaldırımlar, o yolda yürüyecek olan yayalar, engelliler veya farklı insanlar dolayısıyla toplumun her kesiminin kullanımı için dizayn edilmiş ortak kullanım alanlarıdır. Tabi bu şekilde kul hakkına da girmiş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, konuşmaların ardından gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.