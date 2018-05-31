Başkan Özaltun, Kardeşlik İftarında yetim ve öksüzlerle buluştu

Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerinin katıldığı geleneksel Kardeşlik İftarı, Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’ndeki Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde gerçekleştirildi. İftar programına katılan Belediye Başkanı Murat Özaltun, iftar sofralarının kurulduğu salonda masaları tek tek gezerek ailelerin ramazan ayını tebrik etti, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Yetim ve öksüz çocuklarla sohbet eden Özaltun, onlara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.

Başkan Özaltun, Dünya Yetimler Günü olması dolayısıyla Beyşehir’de ikamet eden yetim ve öksüz çocuklar ile aileleriyle birlikte iftar açtıklarını belirterek, “Yetimler Günü çocuklarımızla birlikte iftar açarak onlara yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Bugün birçok il ve ilçede aynı anda iftar veriliyor. Biz de bugün ilçemizde yaşayan yetim çocuklarımızı unutmadık, bu programda bir araya gelerek gönüllerine küçük de olsa bir dokunuş yapmak istedik” dedi.

İftar yemeğine AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Kaya, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri de katıldı.