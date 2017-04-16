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16 Nisan 2017 17:07

Başkan Özaltun, oyunu kullandı

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, halk oylamasında oyunu Cumhuriyet İlkokulu’na gelerek 1158 numaralı sandıkta kullandı.

Başkan Özaltun, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 17:07


Başkan Özaltun, oyunu kullanacağı Cumhuriyet İlkokulu’na AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte geldi. Oyunu kullanmak üzere bir ambulans tarafından okul önüne getirilen yatalak hastalarla ayaküstü sohbet eden ve “geçmiş olsun” dileğinde bulunan Başkan Özaltun ve Milletvekili Babaoğlu daha sonra okuldaki sandık kurullarını ziyaret ederek, görevlilerle ve oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Özaltun, okul binasında 1158 numaralı sandıkta oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.




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