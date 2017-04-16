Başkan Özaltun, oyunu kullandı

Başkan Özaltun, oyunu kullanacağı Cumhuriyet İlkokulu’na AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte geldi. Oyunu kullanmak üzere bir ambulans tarafından okul önüne getirilen yatalak hastalarla ayaküstü sohbet eden ve “geçmiş olsun” dileğinde bulunan Başkan Özaltun ve Milletvekili Babaoğlu daha sonra okuldaki sandık kurullarını ziyaret ederek, görevlilerle ve oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Özaltun, okul binasında 1158 numaralı sandıkta oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.