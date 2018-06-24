Başkan Özaltun, oyunu kullandı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Başkan Özaltun, oyunu Cumhuriyet İlkokulundaki 1156 numaralı sandıkta kullandı. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve 27.dönem Milletvekili Genel Seçiminde oylarını kullanacakları Cumhuriyet İlkokulu’na gelen Belediye Başkanı Murat Özaltun, okul binasındaki tüm sandık kurullarını gezerek görevlilere kolaylıklar diledi, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Özaltun ve Şenol daha sonra Türkiye’de ilk kez uygulanan seyyar sandık uygulaması kapsamında evlere sandık götürerek yaşlı ve yatalak durumundaki seçmenlere oy kullandıran görevlilere bir süre eşlik ederek ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yaşlı bir kadın seçmenin evine konuk olan Başkan Özaltun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de ilk kez uygulanan seyyar sandık uygulamasına değindi. 24 Haziran seçimlerinde tüm yurt genelinde olduğu gibi Beyşehir’de de bir ilki yaşadıklarını dile getiren Özaltun, “Bundan önceki seçimlerde, yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız ve yatalak hastalarımızın sandık başına giderek oy kullanmaları gerekiyordu. Dolayısıyla ya sandık başına gidemiyor ve vatandaşlık görevini yerine getiremiyor ya da çeşitli zorluklar ve eziyetler çekiyorlardı. Ama, bu seçimde bu durumdaki vatandaşlarımız da düşünülerek onlara yaşadıkları ikametlerinde oy kullanma hakkı getirildi. Sandıklar artık bu vatandaşlarımızın ayağına kadar gidiyor. Bu anlamda, bu yasanın çıkmasında desteği veren tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü, yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz, hastalarımız da bizim için çok kıymetli ve değerli. Bu uygulamanın hayata geçirilmesinden onlar da çok memnunlar ki, biz buradaki ziyaretlerimizde buna da tanıklık ettik” dedi.

Özaltun, seçimlerin ve sonuçların ülke ve millet için hayırlar getirmesini de dilerken, “Beyşehir’de de seçimlere çok yoğun bir katılım var. ‘Biz oyumuzu kullanacağız’ diyerek bir farkındalık sergiliyorlar. Çok yoğun bir seçim sürecini geride bıraktık. Söz artık milletimizde. Şu anda Türkiye gibi tüm İslam coğrafyası ve mazlumların gözü de ülkemizdeki bu seçimlerde. Onlarla birlikte tüm dünya ülkeleri de Türkiye’deki seçimlerin sonucunu merakla bekliyorlar” ifadelerini kullandı.