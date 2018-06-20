Başkan Özaltun: “Vatandaşımız ‘istikrarı bozmayacağız’ diyor”

Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Beyşehir’e bağlı Avdancık, Bayat, Bekdemir, Fasıllar, Karahisar, Hüseyinler, Yazyurdu, Eylikler, İsaköy, Sarıköy ve Üçpınar mahallelerini ziyaret etti. Özaltun, Üçpınar Mahallesi’ndeki vatandaş buluşmasında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AK Parti iktidarlarında yaşadığı değişime dikkat çekti. Aynı değişim ve gelişimin belediye başkanı olarak görev yaptığı Beyşehir’de de yaşandığını vurgulayan Özaltun, hem ülkenin farklı noktalarında hem de Beyşehir’in her köşesinde çok farklı hizmeti son 4 yılda vatandaşla buluşturduklarını vurguladı.

Vatandaşların AK Parti iktidarlarına verdiği son dönemde giderek artan desteğe de teşekkür eden Özaltun, bugün de milletin yapılan bu hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükran duygularını ifade ettiğini belirterek, “Allah hepsinden razı olsun diyorlar. Biz durumun farkındayız, bilincindeyiz. AK Parti’ye dün de oyumuzu verdik, bugün de vermeye devam edeceğiz” sözleriyle gösterilen teveccühe vurgu yaptı.

“İstikrarı bozmayacağız diyor vatandaşımız ve hemşerimiz”

Beyşehir’de de günlerdir sahayı karış karış gezdiklerini, dış mahallelere yönelik ziyaretleri devam ettirdiklerini anlatan Özaltun, “İstikrarı bozmayacağız diyor vatandaşımız ve hemşerimiz. Şunu görüyorlar aslında. Çeşitli entrika ve oyunlarla bizi birbirimize düşürmeye çalıştıklarının vatandaşlarımız da artık farkında. Ülkemizi Suriye gibi yapmak istiyorlar. Irak gibi yapmak istiyorlar. Hani hep Amerika Irak’a hep huzur getirecekti ya; huzur geldi mi Irak’a? Var mı Irak’ta bir huzur? Şimdi Suriye’ye bakıyoruz. Suriye’de dünyanın farklı noktalarından farklı ülkeler var. Aslında dünya savaşı var. Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan hepsi oradayken Suriye’de iken biz Afrin’den girdiğimizde ‘hop neye giriyorsun’ diye sordular. Bizim kendi sınırımız esas, sizin ne işiniz var. Bir sürü üs kurmuşsun Amerika olarak orada sen üs kurarken sıkıntı yok, biz oraya girmeye kalktığımızda Türkiye Cumhuriyeti olarak bize sıkıntı yapıyorsunuz. Bugün biz Afrin’e girmeseydik oradaki sınırda sığınak oluşturmuşlar, dehlizler oluşturmuşlar. Toprak altında böcekler büyürler ya büyümüş. Ülkeye 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde başarılı olunsaydı giriş yapacaktı PKK’sı, DEAŞ’ı, YPG’si ama amaçlarına çok şükür ulaşamadılar. Sonraki süreçte ise Afrin’e girildi. Bugün ise Türk askeri Mümbiç’te biliyorsunuz. Şu anda oraya girdi. Şimdi sıra Kandil’de Pkk’nın yuvalandığı Kandil’de, Türk askerimiz orada. Bir lider çıkıyor Bosna Hersek’te, Myanmar’daki, Suriye’deki Filistin’deki kardeşlerimize sahip çıkıyor. Dünyadaki mazlumlar için Türkiye Cumhuriyeti çok önemli, bizi bölmek istediler bölemediler, hiçbir zaman da sizlerin bu desteğiyle, bu birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece bölemeyecekler ”diye konuştu.

Özaltun konuşmasında, Üçpınar Mahallesi sakinlerine yerleşim merkezine bir düğün salonu kazandıracaklarını da müjdelerken, Beyşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, içeriğinde ilçeye son 4 yılda kazandırılan hizmet ve yatırımların yer aldığı bir dergi hediye etti.