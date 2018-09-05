Başkan Özaltun: “Ziyaretçi sayısındaki artış gelecek için ümit verici”

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Vuslat Parkı’nda bir kafenin ev sahipliğinde yapılan kahvaltılı toplantıda ilçede faaliyet gösteren bazı esnaflarla biraraya geldi. Özaltun, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, Beyşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Faruk Aydın, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de katıldığı toplantıda esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Toplumun değişik kesimleriyle benzer toplantılarla sık sık biraraya geldiklerini ve bu buluşmalarda kendilerine anlatılan sorun ve isteklerin birebir vatandaşların ve esnafın ağzından dinlenerek gerekli notların alınarak çözümü noktasında istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Belediye Başkanı Murat Özaltun, göreve geldiği günden bu yana bu tür buluşma programlarına büyük önem verdiğini söyledi.

Başkan Özaltun, ilçenin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını, bazı sorunların çözüme kavuşmasıyla yerli ve yabancı turist sayısının daha da artacağını dile getirdi. Özaltun şöyle konuştu; “Beyşehir Gölü kenarındaki sosyal alan eksikliği konularında yaşanan sorunları yürüttüğümüz çalışmalarla çözmeye çalışıyoruz. Vuslat Parkı’nın göl kıyılarında belediye olarak yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak bu konudaki beklentilere de cevap vereceğiz. Beyşehir, gölü, tarihi değerleri, muhteşem coğrafyası ile her mevsim sürekli ziyaretçi çeken bir ilçe. Yaz aylarında ziyaretçi sayısı daha da artıyor. Ziyaretçi sayısındaki kamuoyuna yansıyan son rakamlar da Beyşehir’in geleceği için ümit verici. Amacımız, bu ziyaretçi sayımızı daha da yüksek noktalara çıkarabilmek. İnşallah, Beyşehir-Konya duble yolunun tamamlanmasının ardından Gembos güzergahlı Yeni Antalya yolunun da devreye girmesiyle Beyşehir’e gelen ziyaretçi sayısı daha da artacak. İlçemizin kaderi, çehresi değişecek. Beyşehir’i işte biz bu döneme hazırlamaya çalışıyoruz. Ancak, bu konudaki altyapı eksikliklerini de tamamlamamız gerekiyor. Bu konuda müteşebbislerimize de önemli görevler düşüyor. Beyşehir’imizin otel ve sosyal tesis eksikliği konusundaki ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yatırımcılarımızı da ilçemize yatırım yapmaya davet ediyoruz.”