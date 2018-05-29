Başkan Özaltun’dan Huğlu’ya kültür merkezi müjdesi

Özaltun, ziyaret ettiği Huğlu Mahallesinde yaptığı açıklamada, Beyşehir ilçe merkezine inşa ettikleri, 1071 kapasiteli konferans salonu olan Kültür ve Yaşam Merkezi’ni hatırlattı. Beyşehir’deki kültür merkezinin bir küçüğünü Huğlu Mahallesine kazandırmak istediklerini belirten Özaltun, “Buradaki kooperatifimizin ve diğer derneklerimizin kullanabilecekleri bünyesinde 150-200 kişi kapasiteli bir konferans salonu bulunan bir kültür merkezini inşallah Huğlu mahallelerimize de inşa edeceğiz” dedi.

Huğlu’da kültür merkezini inşa edecekleri yer arayışı içerisinde olduklarını, bu konuda bir anket çalışması yaptıklarını da aktaran Özaltun, sonrasında yerleşim merkezinde yapının inşa edilebileceği iki farklı alan belirlediklerini söyledi.