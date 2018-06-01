Başkan Özaltun’dan mahalle ziyaretleri

Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri ile birlikte ramazan ayı münasebetiyle ilçeye bağlı Damlapınar Mahallesini ziyaret etti. Yerleşim merkezinde kılınan teravih namazı çıkışında yerleşim merkezinde yaşayan çocukları verdiği hediyeleri ile sevindiren Özaltun, bir kahvehanede mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Özaltun, Damlapınar’ın da Beyşehir Belediyesi tarafından düğün salonu yapılacak yerleşim merkezleri arasında yer aldığını belirtti.

Sözünü verdikleri düğün salonunun ihalesinin gerçekleştirildiğini anlatan Özaltun, yerleşim merkezinin girişine yapmayı planladıklarını söyledi. Damlapınar’da Beyşehir Belediyesi olarak daha pek çok hizmeti bu dönemde hayata geçirdiklerini de vurgulayan Özaltun, “Mahallemizin yollarını kilitli parke taşıyla kapladık. Çok amaçlı spor sahasını kazandırdık. Bunlardan başka istediğiniz ne varsa tüm hizmetleri siz hemşerilerimiz için yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

Damlapınar Mahallesindeki bu birlik ve beraberliğin devamını beklediklerini kaydeden Özaltın, mahalle sakinlerinin en iyi hizmete layık olduğunu sözlerine ekledi.