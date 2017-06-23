Başkan Özaltun’dan Ramazan ayı ziyaretleri

Belediye Başkanı Özaltun, kendisine eşlik eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı ve Belediye Meclis Üyesi Semra Acır ile birlikte sahur vakti bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Özaltun, polis tarafından oluşturulan yol kontrol noktasını ziyaret etti. Kontrol noktasında ekiplerinin başında bulunan İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Taşdemir’den emniyet mensupları tarafından gerçekleştirilen asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında bilgiler alan Özaltun, gece mesaisinde görev alan polis memurlarına baklava ikramında bulundu. Başkan Özaltun, ülkenin barış ve huzuru için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Özaltun ve beraberindekilerin bir sonraki ziyaret durağı ise Müftü Mahallesindeki 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu oldu. 112 Acil Servis merkezi çalışanlarını görev yaptıkları noktada ziyaret eden Özaltun, nöbetçi sağlık personeli ile bir süre sohbet etti. Sağlık çalışanlarının taleplerini dinleyen ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Özaltun, 112 çalışanlarına teşekkür etti, kazasız ve belasız görevler temennisinde bulundu. Başkan Özaltun, ziyaret programının diğer bölümünde ise Ramazan ayında gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretlerini sürdürdü. Hamidiye Mahallesinde iki farklı adresi ziyaret eden Başkan Özaltun, ailelerin talep ve sorunlarını dinledi, kurum olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Aileler, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Özaltun’a talepleri noktasında verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.