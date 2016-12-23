Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 11:33

Başkan Özaltun’dan, yeni atanan Kaymakam Şahiner’e ziyaret

Başkan Özaltun’dan, yeni atanan Kaymakam Şahiner’e ziyaret

23 Aralık 2016 11:33

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, kaymakamlığa atanan Kaymakam Muzaffer Şahiner’i ziyaret etti.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mütevelli heyeti olarak Beyşehir Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. Göreve başlayan Kaymakam Muzaffer Şahiner’i makamında ziyaret eden Başkan Özaltun ve beraberindekiler, “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.
Özaltun, Beyşehir Kaymakamı Şahiner’in ilçeye yeni dönemde çok yararlı hizmetler sunacağına emin olduklarını, yeni süreçte uyumlu bir çalışma birlikteliği sergileyeceklerine inandıklarını söyledi. Özaltun, Şahiner’e yeni görev yeri olan Beyşehir ile Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi.
Beyşehir Kaymakamı Şahiner de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Başkan Özaltun’a, Beyşehir OSB mütevelli heyetinde yer alan Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül ve Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mutlu Korkmaz eşlik etti.
2011 yılından bu yana Uşak’ın Banaz İlçesi Kaymakamlığı’nı yürüten Kaymakam Şahiner, son İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Beyşehir İlçe Kaymakamlığı’na atanmıştı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç