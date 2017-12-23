Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 14:34

Başkan Özaltun’un dış mahalle ziyaretleri sürüyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, dış mahallelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Özaltun’un dış mahalle ziyaretleri sürüyor

23 Aralık 2017 14:34


Her haftanın bir günü kent merkezi dışındaki bir taşra mahallesini ziyaret eden Beyşehir Belediyesi Başkanı Murat Özaltun’un bu haftaki ziyaret ettiği yerleşim merkezi Çiçekler Mahallesi oldu. Çiçekler’de, mahalle sakinleriyle buluşan Özaltun, sohbet ettiği vatandaşlardan yaşadıkları yerleşim merkezine yönelik taleplerini dinledi. Başkan Özaltun, gerek şehir merkezinde, gerekse dış mahallelerde fırsat buldukça halkın arasına girmeye, onlarla dertleşip, hasbihal etmeye büyük önem verdiklerini ifade etti. Özaltun, vatandaşlardan bu taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmaları belediyenin imkanları ölçüsünde yerine getirebilmenin gayretini gösterdiklerini anlattı. Özaltun, Beyşehir’in hangi yerleşim merkezi olursa olsun hizmetin en güzeline,en iyisine layık olduğunu, Belediye olarak ilçedeki en ücra noktaya bile ulaşarak birçok yatırımı dönemlerinde hayata geçirdiklerini belirtti.


Başkan Özaltun, ziyaretinin son bölümünde Çiçekler Mahallesi’nde Belediye’nin yaptığı çok amaçlı sahada oynayan çocukların yanına da giderek bir süre sohbet etti, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Pazartesi
    Sisli
    5°C
  • Salı
    Sisli
    5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç