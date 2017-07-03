Başkan Özgüven: “15 Temmuz’u anlamak, doğru tasvir etmek gerekir”

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraber değerlendireceği ayrıca lise öğrencileri arasında da değerlendirme yaparak ödüllendireceği yarışmada her iki kategoride de 1. tam, 2. yarım, 3. de çeyrek altın ile ödüllendirilecek. Ayrıca 15 Temmuz’un yaklaştığı bu günlerde ASEM Yaz Okulu’nun açılışını yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven düzenledikleri yarışmaya tüm öğrencileri davet etti.

“15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız” diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ”15 Temmuz karanlık gecede hainlere karşı doğan bir güneştir. Yüce milletimiz o gecede destansı bir kahramanlık örneği sunarak iradesine sahip çıkmıştır. Millet iradesine yapılan bu saldırıyı canları pahasına püskürtmeyi başaran milletimiz tüm dünyaya Türk’ün gücünü göstermiştir. Türk ulusunun; Vatan, millet, bayrak, devlet söz konusu olduğunda hiçbir gücün durduramayacağı bir güce sahip olduğunu tüm dünya gördü o gece. Ereğli Belediyesi olarak o geceyi çocuklarımızın ve gençlerimizin nasıl gördüklerini, nasıl kaleme alacaklarını görmek adına yarışma düzenliyoruz. Çünkü onlar bir tarih yaşadı ve ileride onlara ders olacak bu olayı doğru tasvir etmelerini sağlamak çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz atalarından aldıkları bu vatanı, bu bayrağı sonsuza taşıyacak olan onlar. Vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı çocuklar, gençler yetiştirmek bizim görevimiz.” dedi.

15 Temmuz 2017’de ödülleri takdim edilecek yarışmanın çalışmaları en geç 10 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.