Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 17:43

Başkan Özgüven: “15 Temmuz’u anlamak, doğru tasvir etmek gerekir”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi 15 Temmuz temalı şiir ve resim yarışması düzenliyor.

Başkan Özgüven: “15 Temmuz’u anlamak, doğru tasvir etmek gerekir”

03 Temmuz 2017 17:43


İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraber değerlendireceği ayrıca lise öğrencileri arasında da değerlendirme yaparak ödüllendireceği yarışmada her iki kategoride de 1. tam, 2. yarım, 3. de çeyrek altın ile ödüllendirilecek. Ayrıca 15 Temmuz’un yaklaştığı bu günlerde ASEM Yaz Okulu’nun açılışını yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven düzenledikleri yarışmaya tüm öğrencileri davet etti.


“15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız” diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ”15 Temmuz karanlık gecede hainlere karşı doğan bir güneştir. Yüce milletimiz o gecede destansı bir kahramanlık örneği sunarak iradesine sahip çıkmıştır. Millet iradesine yapılan bu saldırıyı canları pahasına püskürtmeyi başaran milletimiz tüm dünyaya Türk’ün gücünü göstermiştir. Türk ulusunun; Vatan, millet, bayrak, devlet söz konusu olduğunda hiçbir gücün durduramayacağı bir güce sahip olduğunu tüm dünya gördü o gece. Ereğli Belediyesi olarak o geceyi çocuklarımızın ve gençlerimizin nasıl gördüklerini, nasıl kaleme alacaklarını görmek adına yarışma düzenliyoruz. Çünkü onlar bir tarih yaşadı ve ileride onlara ders olacak bu olayı doğru tasvir etmelerini sağlamak çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz atalarından aldıkları bu vatanı, bu bayrağı sonsuza taşıyacak olan onlar. Vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı çocuklar, gençler yetiştirmek bizim görevimiz.” dedi.


15 Temmuz 2017’de ödülleri takdim edilecek yarışmanın çalışmaları en geç 10 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:05
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!