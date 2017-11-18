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18 Kasım 2017 14:19

Başkan Özgüven: “87 mahalleye hizmet ediyoruz”

Konya’nın Ereğli ilçe Belediyesi Başkanı Özkan Özgüven Aziziye ve Çayhan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özgüven: “87 mahalleye hizmet ediyoruz”

18 Kasım 2017 14:19


Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özgüven yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Yasası ile mahalle olan kasaba ve köylerimize 3 buçuk yılda önemli hizmetler yaptık. Asfalt, parke taşı ve kanalizasyon sorunlarını büyük oranda giderdik. Bunların yanı sıra okullarda ve sağlık ocaklarında tadilatlar yaptık. Gençlerimizi spora yönlendirmek amacıyla halı saha yapıyoruz. İhtiyaçlar sınırsızdır, bu nedenle hizmette sınır yoktur. Bundan sonraki süreçte de bu perspektifte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yoğun mesaimiz arasında elimizden geldiğince hemşehrilerimizle bir araya geliyor istek ve taleplerini dinliyoruz. Bu vesileyle Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle beraber Aziziye ve Çayhan Mahallelerimize geldik. Hemşehrilerimizin samimi ve içten karşılamaları ve yaptığımız hizmetlere olan takdirleri için teşekkür ederiz. Belediye olarak Ereğlimizin 87 mahallesine de aynı oranda hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.




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