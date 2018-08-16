Başkan Özgüven: "AK Parti ülkemizin lokomotifidir"

Yapılmaz deneni yaparak hizmet çıtasını çok yükseklere taşıyan partimiz dünya siyasetinde de belirleyici ülke olma başarısına erişmiştir" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik savaş ve yaklaşan AK Parti’nin 6. Büyük Olağan Kongresi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Özgüven, "Ekonomik açıdan emperyalist güçlere karşı bir savaş halindeyiz. Doların hızla artması ülkemiz üzerinde emelleri olanların bir oyunudur. Ancak ekonomik anlamda güçlü olan ülkemiz bu sorunun altından kolaylıkla kalkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve milletimizin ferasetiyle ülkemize her türlü savaş açanlara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en güzel cevabı vereceğiz. Bizi bölmeye, parçalamaya kimsenin gücü yetmez. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin büyümesi hızla devam edecektir. Milletimizden ricamız dövizlerini Türk Lirasına çevirerek bu ekonomik savaşı başlatanlara önemli bir ders vermesidir, Tankla, silahla yapamadıklarını ekonomimiz ile yapmalarına fırsat vermemeliyiz” dedi.

AK Parti’nin bu ülkenin lokomotifi olduğunu söyleyen Özgüven, “Geride bıraktığımız 17 yılda birçok yeniliğe ve hizmete imza atan partimiz ülkemizin lokomotifi olmuştur. Yapılmaz deneni yaparak hizmet çıtasını çok yükseklere taşıyan partimiz dünya siyasetinde de belirleyici ülke olma başarısına erişmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bu davanın neferleri olarak bizler makam, mevki değil hizmet noktasında yarışıyoruz. Hizmet yarışımızda çıtayı yükseklere taşıyan ak kadrolarımızla bundan sonra da daha iyisi için hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızla birlikle yorulmak bilmeden büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü yapılacak 6. Büyük Olağan Kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.