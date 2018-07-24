Başkan Özgüven, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Programda Başkan Özgüven, belediye çalışmaları hakkında basın mensuplarına sunum yaparak bilgilendirmelerde bulundu.

Basın çalışanlarının gününü kutlayan Başkan Özgüven, “Belediye olarak 4,5 yılda şehrimizde önemli hizmetleri gerçekleştirdik. Alt yapı, asfalt, kaldırım, parke taşı, açılan yeni yollar ve kavşak düzenlemelerinde rekor üzerine rekor kırdık. Asbestli boruları değiştirerek kaliteli suyumuzun daha steril halde vatandaşlarımıza ulaşmasını sağladık. Belediyemiz rutin çalışmaları olan bu çalışmalar yanında kredi kullanmadan öz kaynaklarımızla 10 milyon 165 bin liralık toplamda 12 milyon liralık kamulaştırma ve arsa alanı alımı gerçekleştirmiştir. İlklerin belediyesi olarak birçok ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk defa Kitap Fuarı yaptık. Bunun yanında tarım ve hayvancılıkta üst sıralarda yer alan ve hatta süt üretiminde Türkiye’de 1. sırada yer alan ilçemizde ilk defa Tarım ve Hayvancılık Fuarı gerçekleştirdik. Bu fuarı geleneksel hale getirdik. İlerleyen zamanlarda da devam etmesi açısından diğer kurum ve kuruluşlarımızın da destek olmasını bekliyoruz. Ayrıca Kapalı Pazar, Atlı Spor Kulübü gibi şehrimize önemli eserler kazandırdık. Değerlerimize sahip çıkarak siyah havucumuza ve beyaz kirazımıza patent aldık ve isimlerini Ereğli Siyah Havucu, Ereğli Beyaz Kirazı olarak tescilledik. Kültürel anlamda da önemli hizmetleri halkımızla buluşturduk. Kadınlarımıza Konya Kültür Gezileri, gençlerimize Konya Bilim Merkezi Gezileri, tüm hemşehrilerimize Çanakkale Gezileri düzenleyerek tarihimizle, kültürel zenginliklerimizle vatandaşlarımızı buluştururken gençlerimize bilimi yerinde inceleme imkanı sunduk. Ayrıca okullarımıza yaptığımız hizmetlerle, çeşitli kurs, konferans ve söyleşilerle çocuklarımızın kişisel gelişimlerine ve eğitime katkılar sunmaya gayret gösterdik. Anıtımızı ve Ulu Cami Meydanımızı yenileme çalışmalarına başladık. Fatih Parkımızı yeniledik. Kentsel Dönüşüm Ofisi kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Daha sayamadığımız birçok hizmet var ama her şeyden önemlisi şehrimize bir kimlik kazandırdık ve Ereğlimizi daha değerli hale getirdik. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, zaman zaman zor şartlarda sürdürdüğünüz mesleğinizde kolaylık ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Programa, Ereğli AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, Ereğli AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yıldırım Kardaş, Belediye Başkan Yardımcıları ve Ereğli’de görev yapan basın mensupları katıldı.