Referandum sürecinin son gününde Ereğli Belediyesi, Belediye Kültür Merkezi Bolkar Düğün Salonu’nda muhtarlara ve azalara kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltı programına AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, muhtarlar ve azalar katıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı konuşmada, ”Göreve geldiğimiz ilk günde söylediğimiz gibi sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Mahallelerin Belediye Başkanı sizlersiniz. Her zaman sizlerle birlikte ve istişare içerisinde olduk, bundan sonra da öyle olacak. Bu sebeple sizlerle bu programda bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Ülkemizin içerisinde bulunduğu süreci sizler de yakından takip ettiniz ve destek verdiniz. Referandum ülkemiz için çok önemli bu hassasiyetle bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hizmet noktasında tüm engelleri ortadan kaldırarak şehrimizin ve ülkemizin her noktasına hizmet ulaştırma amacındayız. Biz, muhtarlarımızla el ele daha çok hizmet için ‘Evet’ diyeceğiz. Umarım referandumda da isteğimiz ‘Evet’ sonucunu alarak Türkiye’ye yeni ufuklar açacağız” dedi.

Mutlu ve huzurlu bir gelecek için ‘Evet’ diyen AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Reisin en yakınları ve her platformda bir araya geldiği muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Muhtarlara yakın olan halka yakın olur bizlerin de amacı halka hizmet olduğu için her zaman muhtarlarımıza yakın olacağız. Bir ve beraber olmalıyız ülkemizin buna ihtiyacı var. 1071’de Anadolu’nun kapıları bize açıldığından bu yana bizimle uğraşıyorlar. Bedenimizden, canımızdan bir parça olan Doğu’yu kangren haline getirip bizden koparmaya çalıştılar, her on yılda bir yaptıkları darbelerle bizi yönetmeye kalktılar, türlü türlü oyunlarla bizi topraklarımızdan atmak için uğraştılar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Şimdi bu referandumla ülkemiz için bir dönüm noktasını yaşıyoruz. Referandumdan yüksek bir ‘Evet’ oyu çıkararak büyük ve güçlü Türkiye emellerimize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.