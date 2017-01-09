Başkan Özgüven, çalışan gazetecilerin gününü kutladı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ereğli Belediye Başkanı Özgüven yayımladığı mesajında, “Bilindiği üzere, ülkemizde gazetecilerin özlük hakları 10 Ocak 1961 tarihinde 212 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile iyileştirilmiş ve 10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak anılmıştır. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumların aydınlanmasında, önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla dünya arasında köprü görevi görmektedir. İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.