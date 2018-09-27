Başkan Özgüven: "Çiçek gibi bir Ereğli için çalışıyoruz"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, refüj çiçeklendirme çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ereğli'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından refüj çiçeklendirme çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Özkan Özgüven çalışma yapan ekipleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Başkan Özgüven yaptığı açıklamada, “Sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamladığımız Anıt Caddemizde refüj çiçeklendirme çalışmalarımızı yerinde inceledik ve bilgiler aldık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Ereğlimizin yeşiline yeşil katıyor ve önemli hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 34 yeni parkı şehrimize kazandırmanın yanında merkez mahallelerimizin dışında Büyükşehir Belediyemizle birlikte 54 mahallemize park yaptık. Ayrıca Şehrimizde çeşitli noktalarda 9 adet refüj ve kavşaklarda 6 adet göbek düzenlemelerini gerçekleştirdik. Ereğlimizin yeşil dokusunu korumak ve daha da güzelleştirmek için geride bıraktığımız zaman zarfında 150 bin fidan ve 540 bin süs bitkisi türünü toprakla buluşturduk. 86 bin metre kare alanda da ağaçlandırma yaptık. Çiçek gibi bir Ereğli için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hemşehrilerimizin desteği en büyük gücümüz”

Göreve geldikleri günden bu yana Ereğli halkının desteği kendilerinden desteği esirgemediklerini belirten Başkan Özgüven, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyoruz. Birçok ilki gerçekleştirmenin yanı sıra rekor hizmetleri de şehrimize kazandırdık. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle yürüttüğümüz çalışmalarda hemşehrilerimizin desteği en büyük gücümüz oldu. Şehrimizi birlikte yönetelim anlayışıyla çıktığımız bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ereğlimize layıkıyla hizmet etmeye devam ederek şehrimizi daha değerli hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.