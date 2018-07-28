Başkan Özgüven: “Çocuklarımız için ne yapsak azdır”

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen, “Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında 6-14 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi verilen portatif havuz ve aquaparkı ziyaret eden Başkan Özkan Özgüven, çocuklarla sohbet etti. Sıcak yaz günlerinde yaş gruplarına göre düzenlenen seanslarda kızlar ve erkeklerin ayrı havuzlarda yüzme eğitimi alarak eğlendiğini söyleyen Başkan Özgüven, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından okul bahçesine kurulan yüzme havuzlarında çocuklarımız yüzme hocaları eşliğinde hem de yüzmeyi öğreniyor hem serinliyor. Bu anlamda biz de bu havuzumuzu ziyaret ederek çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirdiklerini gördük. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için yapılan hizmetler ve onların yüzlerindeki gülümsemeler bizleri mutlu ediyor. Onlar için ne yapsak azdır. Bu noktada Şehit Kamil Atalay İlkokulu ile Feriha ve Ferhat Koyuncuoğlu Ortaokulu bahçelerine kurulan çocuk havuzları büyük ilgi görüyor. Bu yararlı ve güzel hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey’e ve ekibine teşekkür ederim” dedi.