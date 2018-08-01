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01 Ağustos 2018 15:26

Başkan Özgüven: "Daha güzel bir Ereğli için çalışıyoruz"

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi şehrin dört bir yanında başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Başkan Özgüven:

01 Ağustos 2018 15:26


Ereğli Belediyesi, asfalt, kaldırım, refüj düzenleme çalışmalarının yanı sıra Anıt ve Ulu Cami Meydanında da yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Şehrimizin dört bir tarafında gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ereğlimizi daha değerli hale getirme prensibimizle çalışmalarımızı sürdürüyor, daha güzel Ereğli için çalışıyoruz. Ekiplerimiz bir yandan asfalt, kaldırım, orta refüj düzenlemeleri yaparken bir yandan da Anıt ve Ulu Cami Meydanımızda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiğimizden bu yana ilklerin belediyesi olduk. Şehrimizin kanayan yaralarının, uzun yıllar tabiri caizse halının altına süpürülen sorunlarının üzerine kararlılıkla giderek bir bir çözüme kavuşturduk. Fiziki, Sosyal ve Kültürel Belediyecilik kapsamında 4,5 yılda şehrimize önemli yatırımlar yaptık. Hizmette sınır yoktur, çünkü ihtiyaçlar sınırsızdır. Bu düsturla şehrimize layıkıyla hizmet etmek için mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerde en büyük motivasyon kaynağımız hemşehrilerimiz, onların destekleri bize güç katıyor. Ayrıca yaptığımız hizmetlere vatandaşlarımızdan gelen olumlu düşünceler bizleri daha da mutlu ediyor. Daha değerli bir Ereğli için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




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