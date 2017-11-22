Başkan Özgüven: “En kısa zamanda kapalı pazarı faaliyete geçireceğiz”

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ereğlimiz için önemli bir hizmet olan kapalı pazarı yoğun çalışmalar doğrultusunda kısa sürede tamamladık. Taş Evler’de kurulan Gülbahçe Pazarı artık kapalı pazarda faaliyet gösterecek. Yaklaşık 4 milyonluk bir yatırım olan kapalı pazarda özellikle pazarcı esnafımızın kendi içlerinde ortak hareket edememelerinden dolayı süreç uzadı. Bunu düşünüp gereken adımları atarak neşteri vurduk. Başvuru yapmak isteyen pazarcılarımızı bekliyoruz ve en kısa zamanda kapalı Pazarı faaliyete geçireceğiz. Böyle değerli bir yatırıma Ereğli olarak sahip çıkmalı ve bu konuda duyarlı olmalıyız. Şehrimize önemli hizmetleri kazandırmak için canla başla çalışıyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizin desteği çok önemli bize destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Barbaros Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Pazar Günleri kurulacak olan Kapalı Semt Pazarı’nın çizim çalışmalarına başlandı. Başvuru sürecinde olan kapalı pazar yeri için başvuru yapmak isteyen pazarcılar, aranan şartlar ve başvuru formuna Ereğli Belediyesi’nin resmi sitesi eregli.bel.tr’den ulaşabilirler.