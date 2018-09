Başkan Özgüven: “Engelleri beraber aşıyoruz”

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Engelsiz Yarınlar Derneği işbirliği ile engelli vatandaşları fiziksel aktivite amacıyla Kırşehir'e termal otele gönderdi.

Geziye katılan vatandaşları uğurlayan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Engelsiz Yarınlar Derneğimizin işbirliği ile düzenlediğimiz gezi kapsamında engelli vatandaşlarımızı Kırşehir'de bulunan termal otele uğurladık. Burada fiziksel aktivite yapacaklar. Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetler yapıyoruz. Bu hizmetlerde gayemiz onların hayır dualarını almak ve topluma kazandırılmalarında destek olmaktır. Her zaman dile getiriyoruz, her birimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle hareket edersek hem empati yapabiliriz hem de onlara destek olmaya gayret gösterebiliriz. Bu sayede her engeli birlikte aşarak engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırırız. Ayrıca hizmetlerimizde bizlere her zaman destek olan Engelsiz Yarınlar Derneğimize de çok teşekkür ederiz. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle diyerek çıktığımız bu yolda özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimize devam edeceğiz. Her şey daha değerli bir Ereğli için. Bu duygu ve düşüncelerle geziye katılan engelli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı yolculuklar dileyerek mutlu olacakları bir gezi olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.