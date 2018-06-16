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16 Haziran 2018 14:07

Başkan Özgüven: “Girişimci kadınlarımızın destekçisiyiz”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmaya devam ediyor.

Başkan Özgüven: “Girişimci kadınlarımızın destekçisiyiz”

16 Haziran 2018 14:07

Bu kapsamda Gökçeyazı Mahallesinde arıcılık yapmak isteyen kadınlara kovan ve gereken malzemelerin dağıtımı gerçekleştirildi.


Dağıtım programında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile ortaklaşa kırsalda yaşayan kadınlarımıza hem istihdam hem de ekonomik anlamda ailesine katkı sağlamasında öncü oluyoruz. Bu anlamda çeşitli kurslar düzenliyoruz, bu kurslardan biri de arıcılık kursu. Kursun neticesinde bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Onun için kadınlarımıza malzemeleriyle beraber ikişer kovan verdik. Kovanlarda denemelerini yapacaklar ve bu işi büyüteceğiz. 2 kovan yetmez 10, 20, 30 ve en nihai hedefimiz 50 kovana ulaşabilmek. Bu konuda kadınlarımızın istekli olduğunu gözlemliyoruz. İstekli olmaları başaracaklarının en büyük göstergesidir. İnşallah üretilen ballar şehrimizde her sofraya girecek. Kadınlarımızın hem şehrimize hem de aile ekonomilerine katkıları olacak. Bu noktada belediye olarak girişimci kadınlarımızın destekçisiyiz ve her türlü imkanı sağlamaya hazırız” şeklinde konuştu.




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