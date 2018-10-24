Başkan Özgüven: "Girişimcilere her zaman desteğiz"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediye ve İŞKUR'un ortaklaşa düzenlediği Girişimcilik Kursu'na katılan ve sonrasında KOSGEB'den aldığı parasal destekle açılan iş yerini ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, katıldığı girişimcilik kursunun ardından KOSGEB'ten aldığı parayla 1. TOKİ mevkinde açılan işyerini ziyaret ederek tebrik etti.

Üretenin her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Önceki dönemlerde belediyemiz ve İŞKUR aracılığıyla düzenlenen kursa katılan ve KOSGEB'den aldığı parasal destek ile 1. TOKİ mevkinde işletme kurarak güzel bir örnek sergileyen Saadet hanım ve eşini ziyaret ederek tebrik etmek istedik. Kuru pasta, kurabiye, unlu mamuller üzerine hizmet verecek işletme girişimcilerimiz üretimlerini kendileri yapacaklar. Belediye olarak üreticinin her zaman yanında oluyoruz. Bu anlamda özellikle kadın girişimcilerimiz için önemli çalışmalar yaptık. Oğuz Ata Tesisleri içerisinde kurduğumuz Kadın Girişimciler Derneğimiz ile girişimci kadınlarımız için fırsatlar sunuyoruz. Çeşitli kurslarla onların da ekonomiye katkı sunmasına öncülük ediyoruz. Kurslarımızın böyle anlamlı ve güzel sonuçlar verdiğini görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Üreten toplumlar daima geleceğe emin adımlarla yürürler. Bizler de bu noktada elimizden gelen desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de üreticilerimizin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.