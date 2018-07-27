Başkan Özgüven, hacı adaylarıyla bir araya geldi

Programa Ereğli İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven ile eşleri İlkay Özgüven, İlçe Müftüsü Celal Malkoç, Belediye Başkan Yardımcıları ve hacı adayları katıldı.

Davetlerine icabet eden konuklarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Özgüven, “Sizler o kutsal topraklara yolculuk için niyet ettiniz, kendi ailemden de biliyorum belki bazılarınız 8 yıl bazılarınız 10 yıldır beklediniz ve Allah bu günleri sizlere nasip etti, hayırlı olmasını temenni ediyorum. O kutsal topraklarda sağlık içerisinde ibadetlerinizi yaptıktan sonra selamet içerisinde sevdiklerinize, memleketimize kavuşmanızı yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bir an önce o kutsal topraklara kavuşma heyecanınızı hissediyor ve paylaşıyoruz. İnşallah pazartesi günü yolculuğunuzda yanınızda olacak ve sizleri uğurlayacağız. Özellikle büyüklerimiz daha iyi bilir ‘Dünya dua üzerine kurulu’ diye bir tabir vardır, inanıyorum ki sizlerin duaları daha makbuldür. Memleketimize, milletimize ve devletimize edeceğiniz dualarda bizlere de yer vermenizi arzu ediyoruz, bizlere haklarınızı helal edin” şeklinde konuştu.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, “Öncelikle böyle anlamlı bir organizasyonu yapan, sizleri bizlerle buluşturan Belediye Başkanımız Özkan Özgüven Beye ve ekibine teşekkür ediyorum. Uzun yıllar beklediğiniz İslam’ın şartlarından biri olan Hac vazifesini yerine getirmek sizlere nasip oldu, hayırlı olsun. Pazartesi’yi Salı ya bağlayan gece bu kutlu yolculuğa çıkacaksınız hepinize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Gittiniz her yere bizlerin de canı gönülden selamlarını iletmenizi temenni ediyoruz, haklarınızı helal edin” dedi.

Ereğli Müftüsü Celal Malkoç da, “Mukaddes yolun şanslı ve bahtiyar yolcuları hepiniz hoş geldiniz. Allah sizleri milyonların içinde seçti ve bu kutlu yolculuğu nasip etti. İnsanlığın mutluluğu ve huzuru için edeceğiniz dualarınızda bizlere yer vermenizi temenni ediyoruz. Allah yolculuğunuz hayırlı eylesin, bizlere de haklarını helal ediniz. Bu duygu ve düşüncelerle burada sizlerle buluşmamıza vesile olan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür eder, hepinize hayırlı yolculuklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ereğli Müftüsü Celal Malkoç’un duasının ardından program sona erdi.