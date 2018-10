Başkan Özgüven, Halk Günü'nde vatandaşları dinliyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, her Salı Halk Günü'nde bir araya geldiği vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Hemşehrilerinin kendileri için her zaman öncelikli olduğunu ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Haftanın her günü her saat vatandaşlarımızla hemhal olmak, onların istek ve taleplerine cevap vermek bizim önceliğimizdir. Bizim gayemiz Ereğlimize layıkıyla hizmet etmek, hizmetlerin odağında da hemşehrilerimiz bulunmaktadır. Ne zaman isterlerse belediyemizin ve bizim kapımız onlara hep açıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri belirttiğimiz gibi şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Bu anlamda onların da desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, şehrimize önemli hizmetler kazandırıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimize bu perspektifte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Makamların mevkilerin geçici olduğuna dikkat çeken Özgüven, “Bizler bu makamları hizmet etmek için işgal ediyoruz. Bu doğrultuda da gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Makamlar mevkiler gelip geçici, önemli olan şehrimizde ve vatandaşlarımızın gözünde kalıcı izler bırakabilmektir. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle dediğimiz sloganımızda olduğu gibi bu üç olgunun gerektirdiği şekilde yaklaşımda bulunuyoruz. Biz bu memleketin evladıyız ve burada yaşam sürmeye devam edeceğiz. Belediye Başkanlığı sürecimizin sonunda da hemşehrilerimizle aramızdaki köprünün samimi kurulması ve yaptığımız hizmetler için bir 'Allah razı olsun' sözü bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır” dedi.