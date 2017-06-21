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21 Haziran 2017 12:47

Başkan Özgüven: “Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde işletmelerin vergi levhaları ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin temizliğini denetliyor.

Başkan Özgüven: “Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor”

21 Haziran 2017 12:47


Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürülüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sürdürüyor. İşletmeleri, imalathaneleri ve hizmet işletmelerinin temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, evrakı eksik olan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai yaptırım uyguluyor.


Bu denetimlerle, halkın sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Hemşehrilerimize daha rahat ve daha sağlıklı bir hayat sunmak için çalışıyoruz. Zabıta Ekiplerimiz 7/24 her zaman görevlerinin başındalar. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapılıyor. Bunun yanı sıra özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak işletmelere cezai işlemler ve hatta devamı konusunda iş yeri ruhsat iptallerine kadar gidebilecek işlem uygulama konusunda son derece kararlıyız. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Halkımızın sıklıkla alış veriş yaptığı fırınlar, dinlendikleri çay bahçeleri ve parklarda gerçekleştirdiğimiz bu denetimleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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