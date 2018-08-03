Başkan Özgüven, Hıdırlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Ereğli Başkan Yardımcısı Zübeyir Dursun, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ereğli Başkan Yardımcısı Yıldırım Kardaş, AK Parti İlçe Sekreteri Başkan Yardımcısı Ahmet Can, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Özgüven, 4,5 yılda Ereğli’de yapılan ve yapılacak hizmetlerden bahsetti. Mahalle sakinlerinin sorularını not alarak ve hepsine tek tek cevap verdi. Özgüven, “Ereğli Belediyesi olarak 4,5 yılda önemli hizmetlere imza attık. Her mahallemize eşit yaklaşarak hizmet götürmediğimiz nokta bırakmadık. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın destekleriyle sürekli onlarla istişare halinde olarak gerçekleştirdik. Mahallelerimizin birçok sorununu da biliyor, çözümler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetler bitmez, bir yerde ihtiyaç, talep yoksa orada sıkıntı var demektir. Hıdırlı Mahallemizin taleplerini dinlemek üzere buradayız, sizlerin de desteğiyle bu talepleri yerine getirmek için çaba göstereceğiz. Göreve geldiğimizde bu mahallemizin önemli bir imar sorunu vardı. 1/5000’lik, 1/1000’lik dediğimiz Ereğlimizi köklü bir imar planlamasına kavuşturmanın ilk ışığını biz Hıdırlı Mahallemizden aldık, çünkü vatandaşlarımız çok mağdurdu. Hıdırlı Mahallemize neler yaptığımızı sizler görüyorsunuz. Sadece bu mahallemizde değil şehrimizin dört bir yanında asbestli boruların değişimi, alt yapı, asfalt, prestij cadde düzenlemeleri gibi birçok önemli hizmeti gerçekleştirdik. Hatırlıyorum iki sene önce bu cadde çok kötüydü, şimdi o halinden eser yok. Ayrıca burayı ışıklandırmasıyla, farklı bir peyzajla Mustafa Seyran Caddesine yakışır bir cadde haline getirecek ve şehrin cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, davetimize icabet ederek buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.