Başkan Özgüven, işçi bayramında çalışanlarla bir araya geldi

Alın terleriyle, emekleriyle çalışan işçilerin kendileri için değerli olduğunu ifade eden Başkan Özgüven, “Gece gündüz demeden özveri ile çalışan işçilerimizin bayramı bugün. Bu kapsamda Belediyemiz çalışanlarıyla bir araya geldik. Yaklaşık dört yıldır birlikte çalışıyoruz tek hedefimiz var, Ereğlimize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz. Bu kadim şehrin kültürüne, tarihine, gelenek ve göreneklerine, sosyal yapısına uygun hizmetleri gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Hep birlikte şehrimize hak ettiği hizmetleri kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunun yanında siz emekçi kardeşlerimizin de haklarını her zaman gözetiyoruz. Hükümetimizin de bu yönde çalışmaları hepinizin malumudur. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1 Milyon taşeron işçilerimize kadro verildi. Bu çerçevede Belediyemizde de 375 işçimiz kadroya geçti. Kadroya geçen işçilerimizi tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle mesai arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ederim” dedi.