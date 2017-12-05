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05 Aralık 2017 14:54

Başkan Özgüven: “ Kadınlar toplumumuzun temel taşıdır”

Konya’nın Ereğli ilçesinde kadınlar, kadınlara seçme seçilme hakkı verilişinin 83.

Başkan Özgüven: “ Kadınlar toplumumuzun temel taşıdır”

05 Aralık 2017 14:54

yıl dönümü vesilesiyle Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i makamında ziyaret ederek kadınlara yönelik yapılan hizmetler için teşekkür etti.


Kadınların Türk toplumunun temel taşı olduğunu belirten Başkan Özgüven, “Ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme çoğu Avrupa ülkesinden önce tanınmıştır. 3 Nisan 1930 tarihinde belediyelerde, 26 Ekim 1933’te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde ve 5 Aralık 1934’te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu da ülkemizde kadına verilen değeri apaçık ortaya sermiştir. Biz de kadın anadır ve inancımıza göre cennet anaların ayağı altındadır. Toplumumuzda ailenin yeri yadsınamaz ve aile kurumunun en etkin figürü kadındır. Türk toplumunun gelişip yükselmesinde kadınların katkısı büyüktür. Gerek Cumhuriyetin kuruluşundan önce, gerekse Cumhuriyetten sonra başarıları ve fedakarlıkları ile tarihe geçen analarımız bu günlere gelmemizi sağlamışlardır. Bugün eğitimden sağlığa, ticaretten bürokrasiye, sanattan spora kadar her alanda büyük başarılara imza atan kadınlarımız, inanıyorum ki, siyasette daha etkin rol üstlenmeleri halinde, bu alanda da büyük başarılara imza atacak, ülkemizin kalkınmasına, ilerlemesine büyük katkılarda bulunacaklardır. Belediye olarak da kadınlarımıza her zaman destek olduk. Aile ekonomilerine katkıda bulunmalarına olanak sağladık. Kadınlarımızın kültürümüzü tanımaları için her hafta Konya gezisi düzenliyoruz. Bundan sonra da kadınlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle kadınlarımızın siyasal yaşama katılımları yönünde köklü, hukuksal ve toplumsal bir dönüşümü ifade eden Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. yıl dönümünü kutluyor, bütün kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.




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