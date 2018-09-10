Başkan Özgüven öğrencilere başarı dileklerinde bulundu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven okula uyum programı kapsamında okula erken başlayacak Okul öncesi, 1'inci sınıf, 5´inci sınıf, Ortaöğretim kurumlarında hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencilerine başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Özgüven,“Eğitim, toplumları ileri taşıyan önemli olgulardan birisidir. Kaliteli eğitim noktasında tüm kurum ve kuruluşlara görevler düşmektedir. Bu noktada Belediye olarak çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları noktasında destek veriyoruz. Okullarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Onlar için ne yapsak az geleceğin sahipleri olan yavrularımız her şeyin en iyisine layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılının öncesinde okula uyum programı kapsamında 1 hafta erken okula başlayan öğrencilerimize başarılarla dolu hayırlı bir yıl dilerim” dedi.