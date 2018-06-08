Başkan Özgüven, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini alan öğrenciler Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i ziyaret etti. Başkan Özgüven, karne sevinçlerini paylaştıkları öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Özgüven, “Çocuklarımızı geleceğe çok iyi hazırlamalıyız, bu noktada eğitimin önemi çok büyüktür. Bunun bilinciyle Belediye olarak eğitime önemli destekler veriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizden geleni yapmanın yanı sıra çocuklarımız için çeşitli eğitimler, kültürel programlar ve geziler düzenleyerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Geleceğe umutla bakmamıza sebep olan ve geleceğin asıl sahipleri olan yavrularımızın derslerinde başarılı olduğunu görmek çok değerli. Ayrıca bu nazik ziyaretleriyle çok mutlu olduk. Başarı sadece derslerde yüksek not almak değildir, önemli olan geleceğe sağlam temeller atabilmektir. Tüm öğrencilerimizi ve onlara yıl boyunca emek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.