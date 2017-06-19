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19 Haziran 2017 17:57

Başkan Özgüven: "Önümüzde yapacağımız birçok hizmet var"

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, işadamları, sanayiciler ve STK temsilcileriyle sahurda bir araya geldi.

Başkan Özgüven:

19 Haziran 2017 17:57


Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, sahurda bir araya geldiği işadamları, sanayiciler ve STK temsilcileriyle ilçe hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, sahurda kendilerini kırmayıp gecenin bu saatinde davete icabet ettikleri için herkese teşekkür etti. Başkan Özgüven, “İlçemiz çok hızlı bir büyüme sürecinin içinde. Bizler de Ereğli Belediyesi olarak var gücümüzle bu sürece ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bizler şehrimize hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Halkımız bize hizmet etmemiz için yetki verdi, bizim işimiz gücümüz Ereğli. Göreve geldiğimiz günden bu yana olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hizmetlerimiz devam edecek. Bu hizmetlerde sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Sizlerle birlikte İlçemizi daha ilerilere götüreceğiz. Önümüzde yapacağımız birçok hizmet var. Birlikten kuvvet doğar. Amacımız el ele verip önümüzdeki nesillere daha yaşanabilir bir Ereğli bırakmak” dedi.




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