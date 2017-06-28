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28 Haziran 2017 16:07

Başkan Özgüven personelle bayramlaştı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven bayram dönüşünün ilk mesaisinde personelle bayramlaştı.

Başkan Özgüven personelle bayramlaştı

28 Haziran 2017 16:07

Başkan Özgüven, belediye personelinin tek tek elini sıkarak bayramlarını tebrik etti.


Başkan Özgüven, bayramların birlik, beraberliğin ve manevi duyguların en yükseğe ulaştığı özel anlar olduğunu söyleyerek, “Ereğli’mizde hizmet ağının en güçlü halkası sizlersiniz. Gerçekleştirdiğimiz her hizmetin arkasında sizlerin fedakarca, gece gündüz demeden çalışmanız var. Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla şehrimize önemli hizmetler yapıyoruz. Hepinize gayretleriniz için, vermiş olduğunuz hizmetler için teşekkür ediyorum. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını dolu dolu yaşadık. Ardından eriştiğimiz Ramazan Bayramı’nı da coşkuyla kutladık. Hepinizin geçmiş bayramınızı kutluyor, barış, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara aynı coşku ve muhabbetle ulaşmayı diliyorum” dedi.




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