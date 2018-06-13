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13 Haziran 2018 15:19

Başkan Özgüven, personelle iftarda bir araya geldi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediye personelleriyle iftarda bir araya geldi.

Başkan Özgüven, personelle iftarda bir araya geldi

13 Haziran 2018 15:19


"Biz büyük bir aileyiz" diyerek konuşmasına başlayan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Değerli çalışma arkadaşlarımız şöyle baktığımız zaman Ereğli Belediyesinin büyük bir aile olduğunu görüyoruz. Burada çocuklarımızla, gençlerimizle, küçüklerimizle, büyüklerimizle bir aile ortamında iftarımızı açtık. Ramazan ayının sonlarına geldik artık inşallah bu şekilde ağız tadıyla Bayrama kavuşmak cümlemize nasip olur. 145 Bin nüfusu olan şehrimize siz değerli çalışma arkadaşlarımızın her birinin hizmeti, gayreti ve katkısını yadsıyamayız. Dolayısıyla bu iftar programımızı vesile kılarak tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarımız makamlar mevkiler gelip geçici bu anlamda bizler birbirimizi anlayarak, severek, kucaklaşarak, paylaşarak hep birlikte bir şey yapmanın mutluluğunu ve hazzını elde edersek hayatın daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, çoluğunuzla çocuğunuzla mutlu bir bayram geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.




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