Başkan Özgüven Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi

Engelli bireylere karşı toplumun duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Özgüven, “Engelli kardeşlerimizin topluma kazandırmaları noktasında hepimize görevler düşüyor. Bu noktada Ereğli Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızı gözetiyor ve her zaman destekliyoruz. Özel vatandaşlarımız için çeşitli etkinlikler ve eğitimlerinde öncü oluyoruz. Ayrıca belediyemiz bünyesinde istihdamlarını sağlayarak onlar kimlik vererek, topluma kazanımları için uğraş veriyoruz. Her zaman dile getiriyorum her birey bir engelli adayıdır. Bunun bilincinde olarak bu özel kardeşlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün Rehabilitasyon Merkezimizde bakımları gerçekleştirilen özel bireylerimizle bir araya gelmek istedik. Onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca onların da bize göstermiş oldukları yakınlık ve samimiyet için de teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle burada bizimle beraber olan kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını tebrik ediyorum” dedi.