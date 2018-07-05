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05 Temmuz 2018 14:45

Başkan Özgüven, sahadaki çalışmaları inceledi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçede yürütülen çalışmaları yerinden inceledi.

Başkan Özgüven, sahadaki çalışmaları inceledi

05 Temmuz 2018 14:45


Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Özgüven, “Ereğlimizin dört bir tarafında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ereğlimizi daha nasıl güzel hale getirebiliriz noktasında yoğun mesai harcıyoruz, hemşehrilerimiz de çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Bir yandan asfalt bir yandan kilitli taş bir yandan da sosyal belediyecilik anlamında şehrimize ve hemşehrilerimize güzel hizmetler sunmanın çabasındayız. Ereğlimizde asfalt ve alt yapı konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. 4 yıldan beri alt yapıda temeline kadar inerek, gerçekçi yaklaşımlarla geleceğe yönelik kalıcı hizmetler yaptık. Bu yıl da asfaltta yapacağımız hizmetler kayda değer bir oranda olacak. Hemşehrilerimizin bize olan ilgileri, teveccühleri bizleri daha da motive ediyor. Bu anlamda bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ereğli Belediyesi olarak bu güne kadar mali disiplin anlamında, yatırım anlamında çok önemli, örnek çalışmalar yaptık. Şehrimize hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda bizi muvaffak kıldığı için Rabbime şükrediyorum. Ayrıca vatandaşlarımızın bizlere ilettiği istek ve taleplerini değerlendiriyor ve hizmet planlamamızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi ‘Durmak yok, yola devam’ prensibimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




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