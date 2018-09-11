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Başkan Özgüven: “Sorunları bir bir çözüyoruz”

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan Raşit Tolun Alt Geçidinin zemini yenilendi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan Raşit Tolun Alt Geçidinin zemini yenilendi.


Yenileme çalışmalarını takip eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven tamamlanan çalışma hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Daha değerli bir Ereğli için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Özgüven, “Hastane güzergahı üzerinde bulunan ve her geçen gün konut sayısının artmasıyla trafik akışının yoğun olduğu Raşit Tolun Alt Geçidimizin zemin ve su tahliyesi sıkıntısını ortadan kaldırdık. Yıllardan beri yağışlarla birlikte su birikintisi oluşan ve hatta trafiğin durma noktasına geldiği alt geçidimizin zemin ve su tahliyesini yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Daha güzel Ereğli için gayretle, sevgiyle, samimiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle şehrimizin sorunlarına köklü çözümler üreterek kalıcı hizmetleri Ereğli'mize kazandırıyoruz. 4,5 yılda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle rekor üzerine rekor kırıyor, birçok ilki gerçeğe dönüştürüyoruz. Ayrıca yıllardan beri yenileme yapılmayan yerlerde yaptığımız yenileme çalışmalarıyla modern bir şehir oluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızda en büyük gücümüz hemşehrilerimizin her zaman bize olan güven ve desteğidir” dedi.

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