Başkan Özgüven: “Uyum Haftası adaptasyon ve kaynaşmayı sağlayacak”

Okula Uyum Haftasının önemine dikkat çeken Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Bu uygulama ile ilk kez bir araya gelen öğrencilerimiz için adaptasyon ve kaynaşmayı sağlayacak. Böylece sınıflarına ve okullarına alışmaları daha hızlı gerçekleşecek. Çocuklarımız, bir yandan birbirlerine kaynaşırken diğer yandan yıl boyunca görecekleri dersleri tanıyacaklar. Bu da başarı yüzdesini artıracak bir uygulama olarak göze çarpıyor. Bu uygulamayı başlatan Milli Eğitim Bakanlığı’mıza teşekkür eder, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.