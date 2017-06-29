Başkan Özgüven: “Vatandaşımız artık bize daha hızlı ulaşacak”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Birlikte yönetelim sözümüzün arkasında duruyoruz” diyerek, “Ereğli’mizin Şehr-i Emin’i olarak birçok sorunun çözümü konusunda adımlar atıyoruz. Tabii bu adımları atarken vatandaşlarımızdan gelen istekleri, talepleri ve önerileri inceleyerek en uygun adımları atmaya özen gösteriyoruz. Her şeyden önemlisi halkımızı önemsiyor, şehrimize hizmet etmekten dolayı kendimizi şanslı addediyoruz. Göreve geldiğimizde ‘birlikte yönetelim’ düsturumuz doğrultusunda kurduğumuz ALO Belediye (710 07 07) hattımızı bir ileriye daha götürerek WhatsApp İletişim Hattını (0552 710 07 07) kurduk. Kurduğumuz WhatsApp iletişim hattımızla da halkımızın belediyemize ulaşımını kolaylaştırarak ilçemize önemli hizmetleri kazandırmayı amaçlıyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana halkımızdan hiç kopmadık ve her fırsatta onlarla iç içe olduk. Hizmet noktasında halkımızın görüşlerine hep güvendik. Bu sayede Ereğli’mizin ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden duyarak kıymetli hizmetleri gerçekleştirdik. Yapılmaz denilen ilkleri yaptık, bundan sonraki dönemde de hizmetlerimiz halkımızın görüşleri ışığında aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.