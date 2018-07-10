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10 Temmuz 2018 15:48

Başkan Özgüven: “Vatandaşlarımızla her daim beraberiz”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, vatandaşlarla iç içe olmasının yanı sıra Salı günleri düzenlediği Halk Günü ile de vatandaşları dinliyor.

Başkan Özgüven: “Vatandaşlarımızla her daim beraberiz”

10 Temmuz 2018 15:48


“Biz, halka hizmet Hakka hizmet düsturuyla çıktık yola” diyen Başkan Özgüven, “Her yerde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Onların dertleriyle dertleniyor, çözüm üretme noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Salı günleri düzenlediğimiz Halk Günümüzle de herhangi bir nedenle bir araya gelemediğimiz vatandaşlarımızı ağırlıyor, istek ve taleplerini dinleyerek talimatlarımızı veriyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi ve samimiyetleri bizleri mutlu ediyor. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz halk günümüzde bazen taleplerini, bazen teşekkürlerini bazen de önerilerini bizlere sunuyorlar. Bu haftaki halk günümüzde vatandaşlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek resmen Türkiye Cumhuriyeti’nin 1. Başkanı olması vesilesiyle bize hayırlı olsun dileklerini sundular ve selamlarını iletmemizi rica ettiler. Bu nazik davranışlarından dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Allah’ın izniyle bu taleplerini yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum. Bizim gayemiz halka hizmet etmenin Hakka hizmet etmek olduğu bilinciyle şehrimize ve hemşehrilerimize daha iyi hizmetleri sağlamak. Bu noktada onların desteği bizim için çok önemlidir. Her istek, talep ve önerilerini değerlendiriyoruz, programlarımızı buna göre yapıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylediğimiz gibi şehrimizi birlikte yönetiyoruz” dedi.




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