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19 Temmuz 2018 15:26

Başkan Özgüven, yeni yapılan parkta vatandaşla bir araya geldi

Konya Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, kısa süre önce yapımı gerçekleşen parkta vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özgüven, yeni yapılan parkta vatandaşla bir araya geldi

19 Temmuz 2018 15:26


Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, yeni yapılan parkta vatandaşlarla buluşarak sohbet etti. Mahalle sakinleri hizmetlerinden dolayı Başkan Özgüven’e teşekkür ederek ikramlarda bulundu.


Yaptıkları hizmetlerin takdir görmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Özgüven, “Kısa süre önce Hacı Mustafa Mahallemizde yapımını tamamladığımız parkta hemşehrilerimizle bir araya geldik. İlgileri, ikramları ve güler yüzleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki tebessüm bizim için her şeyden önemlidir. Hizmet noktasında onların da desteğiyle önemli çalışmalar yürütüyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin istek ve taleplerini değerlendirerek hizmetlerimizi yapıyoruz. Onlarla iç içe olarak şehrimizi kalkındırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan hemşehrilerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Vatandaşlarımızın desteğiyle ilerleyen zamanlarda da önemli hizmetleri şehrimize kazandırmaya aralıksız devam edeceğiz” dedi.




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