Başkan Özgüven’dan gazeteciler onuruna yemek

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarının onuruna yemek verdi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Ereğli’deki basın mensuplarını unutmayan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, gazetecilerin onuruna akşam yemeği tertip etti. Ereğli Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen akşam yemeğine Belediye Başkanı Özkan Özgüven başta olmak üzere AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli İlçe Başkanı Bülent Ecevit Tatlıdil, Büyük Birlik Partisi Ereğli İlçe Başkanı Aydın Demirtaş, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İlçedeki ulusal haber ajansı temsilcileri ve muhabirleri ile gazete, televizyon ve radyo temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Özgüven, Ereğli’de görev yapan basın temsilcilerinin gününü kutlayarak, halkın bilgilendirilmesi noktasında gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerini tebrik etti. Gazetelerin, televizyonların ve radyoların kamunun sesi olduğuna değinen Başkan Özgüven, 15 Temmuz Milli İradeye darbe girişiminde de basının önemli bir görev yürüttüğünü kaydetti.

Başkan Özgüven, günün anısına gazetecilik mesleğinde 55 yılı geride bırakan Ereğli basınının duayen ismi Hasan Can’a plaket takdim etti. Yine Ereğli’de 40 yılın üzerinde basın camiasında görev yapan Salih Özkaynak ve Ereğli Gazetesi Sahibi Derviş Özütaştan’a vekaleten gazete temsilcisine plaket takdim etti.