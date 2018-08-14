Başkan Özselek: “Bu savaştan da galip çıkacağız”

Başkan Özselek, ABD’nin Rahip Brunson’u bahane göstererek Türkiye’ye ekonomik yönden savaş açtığını belirterek, “Ülkemizi kontrol etmek isteyen dış mihraklar, son koz olarak döviz savaşını başlatmışlardır. Bugüne kadar milletimizin birliğine ve vatanımızın bütünlüğüne karşı yapılan Gezi Parkı olayları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi bütün operasyonlar nasıl bozguna uğratıldıysa, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına fark etmeksizin aynı yerli ve milli direniş gösterilecek, bu savaştan da galip gelinecektir. Bizleri birbirimize düşürmeye çalışarak veya buna benzer girişimler ile ülkemizin ve Türk Milletinin üstesinden gelemeyeceklerini anlayanlar, şimdi de ülkemizi ekonomik yönden zor duruma düşürme çabasında, ekonomimizdeki güveni kırmaya çalışmaktadırlar. Kendi savunma sanayisini geliştiren, ihracat rekorları kıran, bölgesinin en güçlü devleti haline gelen Türkiye’yi, diplomatik sorunları bahane ederek ilerlediği yolda yıldırmaya çalışan ABD’nin bu oyunu da hedefine ulaşmayacaktır. Gücünün ve etki alanının farkına varan, büyük düşünen Türkiye, her alanda bağımsızlığını güçlendirmeye devam edecek, milli birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir yaptırıma fırsat vermeyecektir. Türkiye’nin uzun yıllardır müttefiki olan ve stratejik ortaklığı bulunan ABD’nin, bu yaptırım kararlarını kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemize dayatılan bu zorbalıklar asla amacına ulaşmayacaktır. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi milletimiz yapılan baskıya ve ekonomik savaşa boyun eğmeyerek gerekli dersi verecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın son dakika yaptığı açıklama da, sanayi kesimi için uygulanacak 1,2 milyar liralık destek programı, bu ekonomik savaşta piyasaları biraz olsun rahatlatacaktır. Milletimizle birlik ve beraberlik içinde bu zor durumun da üstesinden geleceğimize eminim” diyerek Türk Milletinin bu gibi baskılarla sindirilemeyeceğini kaydetti.