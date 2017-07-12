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12 Temmuz 2017 14:33

Başkan Özselek: "Bu ülke için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz"

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Türk halkının dik duruşunu ve demokrasiden taviz vermeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, “Bu ülke için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz” dedi.

Başkan Özselek:

12 Temmuz 2017 14:33


Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Türk halkının demokrasiden taviz vermeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Bu hain darbe girişimi, vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehit olan 249 vatan evladının, yüzlerce gazinin, meydanlarda nöbet tutan milyonların azmi ve cesareti ile bertaraf edildi. Hepimiz ülkemiz için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz." dedi.


Başkan Özselek, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz sürecinde Konya SMMM Odasının yaptığı yayınlarla her zaman demokrasiden yana olduğunu gösterdiğini ifade etti. Özselek, "Milletimiz tarih boyunca kendi kaderini kendisi yazmıştır. 15 Temmuz Gecesinde de gencinden yaşlısına fark etmeden demokrasiyi çiğnemek isteyen darbeci hainlerin tanklarına, tüfeklerine, uçaklarına karşı kendilerini korkusuzca siper etmiştir. O kanlı gecede 249 vatan evladımız canını verip Şehadete ulaşarak, binlerce vatandaşımız ise gazi olarak bu hain darbe girişimine karşı başarıyla karşı gelmiştir. 15 Temmuzda şehit olan vatan evlatlarını bir kez daha rahmetle anarken, bu ülke uğrunda gözümüzü kırpmadan canımızı vereceğimizi herkesin bilmesini isteriz" ifadelerini kullandı.




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