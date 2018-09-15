Başkan Özselek: “ÖKC bildirimlerinin başlangıç tarihi ve gönderilme şekli değiştirilmeli”

Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin ilgili maddesine göre, eski nesil yazar kasalardan alınan günlük Z raporlarına ait mali bilgilerin gönderilme uygulamasına geçilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özselek, meslektaşlarına ve işverenlere uyarılarda bulunarak, “Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre eski nesil yazar kasalardan alınan günlük Z raporlarına ait mali bilgilerin gönderilme uygulaması 01.10.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulama, ÖKC'den bir aylık dönemde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV tutarı elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine girilecektir. Bildirimlerin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen şekilde izleyen ayın 15. günü sonuna kadar sisteme girilmesi gerekmektedir” dedi.

Günlük Z raporlarına ait mali bilgilerin gönderilme uygulaması ile ilgili önerilerde bulunan Başkan Seyit Faruk Özselek; ”Önce 483 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 01.07.2018 olarak belirlenen uygulamanın başlama süresi, daha sonra 498 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 01.10.2018 tarihine uzatılmıştır. Meslektaşlarımızın iş yoğunluğu da göz önünde bulundurularak uygulama başlangıç tarihinin 01.01.2019'a ertelenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca söz konusu bildirim için ayrı bir formatta gönderim yerine her ayın 24'üne kadar bildirilen KDV beyannamelerine ek bir sütun ile Z raporlarına ait mali bilgilerinde bildirilmesi meslektaşlarımızın hem zamandan tasarruf etmesine hem de işlem fazlalığından kurtulmalarına olanak sağlayacaktır” diyerek bildirimlerin gönderilme zamanının düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konya SMMM Odası Başkanı Özselek, uygulamanın başlangıcı ve gönderilme zamanları ile ilgili istedikleri düzenlemelerin meslektaşları için zamandan tasarruf sağlayacağını belirtirken, “Uygulanmaya başlayacak olan bildirimlerin süresinin 01.01.2019 tarihinden itibaren başlaması için sürenin ertelenmesi ve bildirimleri KDV beyannamesi ile birlikte yapılması için yetkili mercilere talep yazılarımızı ilettik. Konya SMMM Odası olarak talep yazılarımızın dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.