Başkan Özselek, mesajında yapılan seçimlerin milletin iradesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “24 Haziran tarihinde yapılan seçimlerin kararı verildiğinde ülkemiz için iyi olacağı kanaatindeydik. Ülkemizi çevreleyen şer odaklarına karşı yapılacak en doğru adım olduğunu destekledik. Ülke olarak şuan içten ve dıştan şer odaklarının takibi altındayız. Türkiye’de istikrarı ortadan kaldırmaya ve ülkemizi kaosa sürüklemeye yönelik, içeriden ve dışarıdan çalışan şer odaklarına en güzel cevap, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda verilmiştir. Artık ülkemizin bütünlüğüne kasteden dış güçlere karşı devletimiz daha güçlü daha istikrarlı ve kararlı bir şekilde adım atabilecektir. Yapılan seçimlerin ülkemizdeki ekonomik durumu daha iyi konuma getireceği, hem de iş dünyası ve yatırımcılar açısından daha güzel olacağı düşüncesindeyiz. Ülke ekonomimizin ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve iş dünyasının önündeki bürokratik engellerin yasalarla kalkacak olmasından dolayı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ülkemiz için başarılı bir adım olmuştur. İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin biran önce ortadan kalkması ve ekonomik reformu gündemimize alıp daha güçlü bir Türkiye olarak başarılı adımlar atılmasını temenni ediyorum. Yapılan seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”