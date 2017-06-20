Başkan Özselek’ten Kadir Gecesi mesajı

11 Ayın sultanı rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in sonuna yaklaşırken, birçok ilahi hikmeti içinde barındıran mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmanın huzurunun ve mutluluğunun yaşandığını belirten Başkan Özselek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yüce Allah’ın kullarına ikramının bol olduğu, günahkâr olanların affa uğrayabilecekleri, hatalarından kurtulmak isteyenlerin bu hatalarını affettirebilecekleri bir zaman dilimine, Kadir Gecesine kavuşmuş bulunmaktayız. Kadir Gecesi âlemlere rahmet olarak gönderilen yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’in yer yüzüne indirildiği gün olması bakımından önemli bir zaman dilimidir. Müminler olarak bize düşen görev ise bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek ve nasıl bir kul olduğumuzun muhasebesini yapmaktır. Cennet kapılarının sonuna kadar aralandığı Kadir Gecesinde günümüzde fazlasıyla görülen ve şeytanın tuzağı olan her türlü dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine aramızda sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve kardeşliğin hâkim olması için çalışmalıyız. Huzur ve mutluluğun kaybolduğu, tartışma ve gerginliklerin zaman zaman en üst seviyelere yükseldiği böyle bir dönemde bizi biz yapan manevi değerlerimizi güçlendirmemiz gerekmektedir. Ayrıca bu mübarek gece de ülkemizde yaşanan terör olaylarının bitmesi için de dua etmemiz, huzur ve mutluluğa ulaşmamız için katkı sağlayacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu vesile ile başta meslektaşlarım olmak üzere tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin Kadir gecesini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapacağımız duaların bütün dünyaya barış ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."