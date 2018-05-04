Konya Teknik Üniversitesi’nin kurulması iş dünyasınca memnuniyetle karşılandı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın her alanda hızlı bir gelişim gösterdiğini söyleyerek, teknik üniversitenin Konya’nın marka değerini artıracağını belirtti. Başkan Öztürk, “Teknik üniversiteler, sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri üretmek ve üretilen teknolojiyi geliştirmek için donanımlı, teknik elemanların yetiştirildiği alanlardır. Teknik üniversiteler tüm dünyada hızla artan yüksek teknolojili üretime geçişte öncülük etmektedir. Konya’nın ekonomisiyle, ticaret ve sanayisiyle dünya çapında ilerlemesine katkı olması amacıyla Konya Ticaret Odası olarak, Konya’da teknik üniversite kurulması talebimiz bulunmaktaydı. Bu talebimizin gerçekleştirilmesi adına mutluluk duymaktayız. Konya’da kurulacak teknik üniversite, Konya sanayicisinin iş yapma kapasitesini artıracak, rekabet gücünün yükseltilmesi konusunda sanayicimizin önünü açacaktır. Teknik üniversite için Konya’da hem gerekli potansiyel, hem de teknik alt yapı mevcuttur. Selçuk Üniversitesinin (SÜ) Mühendislik Fakültesinin, yeni kurulan Teknik Üniversite’ye bağlanması ve hali hazırda tecrübeli ve nitelikli akademik kadro ile 30 bine yakın öğrenciye sahip olması bir avantajdır. Sıfırdan kuruluşa göre zaman ve maddi kayıp olmadan kurulması şehrimiz için de büyük bir avantajdır. KTO Karatay, Selçuk, Necmettin Erbakan ve Gıda, Tarım Hayvancılık üniversiteleri olmak üzere dört üniversiteye sahip olan Konya’da bugüne kadar yapılan nitelikli teknik eleman yetiştirme ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları teknik üniversitenin kurulması ile daha da hızlanacaktır. Sanayi yapısıyla, uluslar arası ticaretiyle küresel bir merkez olma yolunda ilerleyen Konya teknik üniversiteyle marka değerini artıracaktır. Şehrimizin uzun yıllar ihtiyaç duyduğu teknik üniversitenin kurulması kararına katkı sağlayan herkese ve bu konuda emek harcayanlara teşekkür ediyorum. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’de kısa sürede üniversite-sanayi işbirliğinde dünya çapında projeler geliştirmiştir. Üniversitemizin edindiği tecrübe ile Konya Teknik Üniversitesi ile işbirliği içinde ortak projeler geliştirebiliriz. Bu gelişmenin KTO Karatay Üniversitesi için de katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.